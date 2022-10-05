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Son dakika haber! Kendisinden 37 yaş küçük eşini kıskançlık yüzünden öldürdü

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Son dakika haber! Kendisinden 37 yaş küçük eşini kıskançlık yüzünden öldürdü

Son dakika gelişmesine göre Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kişi kendisinden 37 yaş küçük eşini kıskançlık yüzünden çıkan tartışma sonrası tabanca ile 7 yerinden vurarak öldürdü.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kişi kendisinden 37 yaş küçük eşini kıskançlık yüzünden çıkan tartışma sonrası tabanca ile 7 yerinden vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut Kazım Karabekir Mahallesi'nde dün gece yaşanan olayda, 77 yaşındaki Muzaffer Ç. ile kendisinden 37 yaş küçük olan eşi Dilek Ç. arasında kıskançlık yüzünden tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Muzaffer Ç. kendisine hakaret ettiğini ve saldırdığını öne sürdüğü eşini tabanca ile 7 yerinden vurarak öldürdü.

Olayın ardından polisi arayan zanlı eşini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Polis ekipleri Muzaffer Ç.yi gözaltına aldı. Polis incelemesinin ardından hayatını kaybeden Dilek Ç.'nin cansız bedeni incelemenin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kazım Karabekir Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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