Son dakika haber... Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün sağduyusu takdir topladı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bacağı kırılan motosiklet sürücüsü, otomobile yaslanarak çevredekileri ve kendisine çarpan araç sürücüsünü sakinleştirdi. Yaralı sürücü ambulansa binerken de kendisine çarpan sürücüden şikayetçi olmadığını söyledi.

Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi Bölge İdare Mahkemesi önünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Sokak üzerinden gelen Şemsettin Akdaş'ın (66) kullandığı 55 AID 113 plakalı motosiklete, Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan Adem Fidan (22) idaresindeki 55 ANU 04 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Şemsettin Akdaş yaralandı.

Yaralının sağduyusu

İlk gözlemlere göre bacağının kırıldığı tahmin edilen Şemsettin Akdaş, kendisine çarpan Adem Fidan'ın kullandığı otomobile yaslanarak durabildi. Adem Fidan, kazanın etkisi ile heyecan ve endişe yaşarken, yaralanan Şemsettin Akdaş ise hem çevresine toplananları hem de kendisine çarpan sürücüyü sakinleştirerek iyi olduğunu söyledi. Her şeyde bir hayır olduğunu ifade eden yaralı Şemsettin Akdaş, "Motosikletimle giderken arkadaş bana vurdu. Kaza yaptık, başka bir şey yok. Ayağımda bir sıkıntı oldu, kanadı. Normaldir, olabilir. Kaza, Allah kimseye vermesin. Bana çarpan arkadaşın da bile bile yağacağı bir iş değil, normal bir şey. Bana çarpan arkadaşa da geçmiş olsun. Hepimiz insanız, Allah büyüktür, başka kaza vermesin" dedi.

Akdaş'a ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Akdaş, yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen resmi ve trafik polisleri ise kazaya karışan otomobil sürücüne alkol muayenesi yaptıktan sonra ifadesini aldı.

Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından kısa süreliğine trafiğe kapatılan caddenin tek şeridi tekrardan araç trafiğine açıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa