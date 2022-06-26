Son dakika haber... Kavşakta kazalar art arda geldi: 4 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Kavşakta kazalar art arda geldi: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Kavşakta kazalar art arda geldi: 4 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'da yoldan çıkan bir otomobil tarlaya uçarken, kavşak içerisinde ise iki otomobil çarpıştı.

Kastamonu'da yoldan çıkan bir otomobil tarlaya uçarken, kavşak içerisinde ise iki otomobil çarpıştı. Trafik ışığı ihlali neticesinde meydana gelen kazalarda 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Sinop'un Türkeli ilçesine giden Selami Karaca yönetimindeki 34 CDT 647 plakalı otomobil ile Hüseyin Uludağ idaresindeki 34 FFJ 020 plakalı Ford marka otomobil, D030 ve D76 karayolları kesişim noktasında bulunan Kurubenzinlik Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada Elif Karaca (19) ve Ayşe Karaca (56) yaralandı. Meydana gelen kaza sırasında Kastamonu istikametine seyir halinde olan Burhan Bedir (51) idaresindeki 34 HP 2441 plakalı Citroen marka otomobil de yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Ağaçlara takılı şekilde kalan otomobilin sürücüsü Burhan Bedir ile eşi Pakize Bedir (58) yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazaların ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kurban Bayramı Kastamonu Sinop 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title