3 günde 3 kasayı boşaltan hırsız, kameralara yakalanmamak için yerde süründü Düzce'de kafeteryaların kasasındaki paraları çalan hırsızın, sürünerek iş yerinden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Düzce'nin Kültür ve Körpeşler Mahallesi'nde 3 gün içerisinde 3 kafeteryaya giren hırsız, iş yerlerinin kasalarında bulunan paraları çaldı. Polis eşkal belirleyebilmek için güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ Görüntülerde, iş yerlerine giren kişinin, kasadaki paraları çalarak poşete koyduğu ve yerde süründüğünü görüldü. Polis ekipleri yaptıkları detaylı incelemede şahsın M.A olduğunu tespit etti. TUTUKLANDI Takibe alınan M.A, Hamidiye Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Düzce 3. Sayfa Haberler

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