Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama Son dakika 3. sayfa haberi... Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama Kahramanmaraş'ta 3 aylık takip sonucu 6 farklı bölgede yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 3 aylık takip sonucu 6 farklı bölgede yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri; Afşin, Elbistan, Dulkadiroğlu ve Malatya'nın Yeşilyurt ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 6 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu maddeleri ve çeşitli aparatlar ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan M.K gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerden İ.K ise Gaziantep'te tutuklandı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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