Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama
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Son dakika 3. sayfa haberi... Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama Kahramanmaraş'ta 3 aylık takip sonucu 6 farklı bölgede yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 4 tutuklama
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 3 aylık takip sonucu 6 farklı bölgede yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri; Afşin, Elbistan, Dulkadiroğlu ve Malatya'nın Yeşilyurt ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 6 farklı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda uyuşturucu maddeleri ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.
Olayla ilgisi bulunan M.K gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerden İ.K ise Gaziantep'te tutuklandı.
İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - 3. Sayfa