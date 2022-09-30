Kabil'de eğitim merkezine saldırı: 19 ölü 3. Sayfa Haberleri - Kabil'de eğitim merkezine saldırı: 19 ölü Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında bir eğitim merkezinde, sınav girişi sırasında gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 19 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı. - Kabil'de eğitim merkezine saldırı: 19 ölü KABİL - Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında bir eğitim merkezinde, sınav girişi sırasında gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 19 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı. Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında bulunan bir eğitim merkezinde sınav girişi sırasında intihar saldırısı gerçekleştirildi. Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran, kentin batısındaki Kaj adlı eğitim merkezindeki öğrencilerin hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Kabil'in 13. ilçesinde bugün üniversiteye hazırlık giriş sınavının yapıldığı Kaj adlı eğitim kursuna saldırı düzenlendi. Edinilen ilk bilgilere göre 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sultan Faizy Afganistan Kabil 3. Sayfa Güncel Haberler

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