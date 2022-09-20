Japonya'daki tayfunda yaralı sayısı 122'ye yükseldi350 bin ev elektriksiz kaldı, 73 uçuş daha iptal edildi

- Japonya'daki tayfunda yaralı sayısı 122'ye yükseldi 350 bin ev elektriksiz kaldı, 73 uçuş daha iptal edildi Japonya'da etkili olan Nanmadol Tayfunu nedeniyle yaralananların sayısı 122'ye yükseldi.

- Japonya'daki tayfunda yaralı sayısı 122'ye yükseldi

350 bin ev elektriksiz kaldı, 73 uçuş daha iptal edildi

TOKYO - Japonya'da etkili olan Nanmadol Tayfunu nedeniyle yaralananların sayısı 122'ye yükseldi. Bugün 350 bin hanede elektrik kesintisi yaşanırken, 73 uçuşun daha iptal edildiği açıklandı.

Japonya'da 4 gündür hayatı olumsuz etkileyen Nanmadol Tayfunu etkisini kademeli olarak yitirirken, felaketin bilançosu netleşmeye başladı. Fukuoka, Miyazaki, Kagoshima, Kumamoto, Oita, Hiroşima ve Yamaguchi eyaletleri başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerine şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren tayfun nedeniyle yaralananların sayısının 122'ye yükseldiği bildirildi. Şu ana kadar 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan tayfunun ardından 1 kişinin ise kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklandı.

350 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı

Tayfun ayrıca ulaşım ve iletişim hatları üzerindeki olumsuz etkisini bugün de sürdürdü. Kyushu, Shikoku ve Chugoku başta olmak üzere birçok bölgede cep telefonu şebekelerinde kesintiler yaşandığı kaydedilirken, bugün ülke genelinde 73 uçuşun iptal edildiği açıklandı. Ayrıca Kyushu Elektrik Dağıtım Şirketi, 350 binden fazla hanede geçici elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

Toplam 2 bin 642 uçuş iptal edildi

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı ise tayfun nedeniyle Hiroşima eyaletindeki Ota Nehri ve Kochi eyaletindeki Kumame ve Yanase Nehirleri'nde taşkın yaşandığını açıkladı. Nehir yataklarındaki tarım arazileri ve yollarda hasar meydana geldiği belirtilirken, toplam 9 farklı bölgede heyelan gözlendiği kaydedildi. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri personeli birçok bölgede enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarına destek verirken, 16 Eylül'den bugüne kadar iptal edilen uçuş sayısının ise 2 bin 642 olduğu duyuruldu.