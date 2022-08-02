Son dakika haberleri! İşçi servisi ile minibüs şoförünün silahlı, sopalı kavgası kamerada - Haberler

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Son dakika haberleri! İşçi servisi ile minibüs şoförünün silahlı, sopalı kavgası kamerada

Son dakika haberleri! İşçi servisi ile minibüs şoförünün silahlı, sopalı kavgası kamerada

Son dakika haberler... Bursa'da servis şoförü ile yolcu minibüsü şoförü arasında silahlı sopalı kavga kameralara yansıdı.

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Bursa'da servis şoförü ile yolcu minibüsü şoförü arasında silahlı sopalı kavga kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis şoförü ile minibüs şoförü arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede araçlardan dışarı taşarak büyüdü. Kavganın büyümesinin ardından yolcu minibüsü şoförü yanında getirdiği tabancayı çıkararak tehdit etti. Servis minibüsü ise aracında bulundurduğu sopayı getirdi. Bir süre boyunca birbirlerini tehdit eden sürücüler daha sonra ayrılarak yollarına devam ettiler.

(Ali Kamur - Abdullah Uğur - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi kavga Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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