Son dakika haberi... Irak Yüksek Yargı Konseyi'nden 3 Sadr Grubu yöneticisi hakkında tutuklama kararı

Son dakika gündem haberine göre Irak Yüksek Yargı Konseyi, yargıyı tehdit ettiği gerekçesiyle Şii Sadr Grubu'nun yöneticilerinden Sabah el-Saidi, Muhammed el-Saidi ve Giyab el-Umeyiri hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, yargıyı tehdit ettiği gerekçesiyle Şii Sadr Grubu'nun yöneticilerinden Sabah el-Saidi, Muhammed el-Saidi ve Giyab el-Umeyiri hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Irak'ta siyasi kriz ve Şii Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr'ın destekçilerinin protestoları devam ederken, Irak Yüksek Yargı Konseyi, Şii Sadr Grubu'nun 3 yöneticisi hakkında tutuklama kararı çıkardı. Yüksek Yargı Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sadr liderliğindeki Sadr Grubu'nun yöneticilerinden Sabah el-Saidi, Muhammed el-Saidi ve Giyab el-Umeyiri'yi yargıyı tehdit ettikleri gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarıldığı ifade edilerek, söz konusu yöneticilere seyahat yasağı getirildiği belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz temmuz ayında Irak meclis binasının Sadr Grubu destekçileri tarafından basılması ardından Sadr, 10 Ağustos'ta Yargı Konseyi'nden Irak meclisinin bir hafta içerisinde feshetmesini istemişti. Ancak Yüksek Yargı Konseyi, meclisi feshetmek yetkisinin meclise ait olduğunu söyleyerek Sadr'ın talebini geri çevirmişti. Sabah saatlerinde ise Sadr destekçileri, korunaklı Yeşil Bölge'deki Irak Yüksek Yargı Konseyi binası önünde çadırlar kurarak oturma eylemi başlatmıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)