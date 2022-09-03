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Erzurum haber... Horasan'da ot yangını

3. Sayfa Haberleri

Erzurum gelişmesine göre Horasan'da ot yangını Mahalle sakinleri ot ve saman yangınını söndürmek için seferber oldu Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Harçlı Mahallesi'nde çok sayıda balya ot ve saman, yanarak kül oldu.

Horasan'da ot yangını

Mahalle sakinleri ot ve saman yangınını söndürmek için seferber oldu

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Harçlı Mahallesi'nde çok sayıda balya ot ve saman, yanarak kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Harçlı Mahallesinde boş arazide çiftçilerin kış ayları için hazırladığı otlar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri, Horasan Köprüköy ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınırken onlarca ton ot ve saman kül oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şahap Çakır - 3. Sayfa

Erzurum 3. Sayfa Haberler

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