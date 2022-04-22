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Son dakika haber... Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü Hatay'ın Antakya İlçesi'nde hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

HATAY (İHA) - Hatay'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

HATAY - Hatay'ın Antakya İlçesi'nde hurdalıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İlçeye bağlı General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın alt katındaki hurdalıkta akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Recep Dağdelen - 3. Sayfa

İtfaiye, Antakya, Yangın, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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