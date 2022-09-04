Serinlemek için girdiği denizde kaybolan gencin cesedi 5 kilometre uzakta kıyıda bulunduHATAY Hatay'ın Payas ilçe sahilinde serinlemek için denize giren ve bir süre sonra gözden kaybolan 27 yaşındaki Ali Mantar isimli şahsın cansız bedeni sonra 5 kilometre uzaklıkta karaya vurmuş halde bulundu.

Serinlemek için girdiği denizde kaybolan gencin cesedi 5 kilometre uzakta kıyıda bulundu

HATAY Hatay'ın Payas ilçe sahilinde serinlemek için denize giren ve bir süre sonra gözden kaybolan 27 yaşındaki Ali Mantar isimli şahsın cansız bedeni sonra 5 kilometre uzaklıkta karaya vurmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Gaziantep'ten Hatay'ın Payas ilçesine misafir olarak geldiği belirtilen ve arkadaşları ile birlikte akşam saatlerinde denize giren Ali Mantar adlı genç bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine kıyıdan ve denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Gece saatlerinde ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı. Saatler süren arama çalışmaları neticesinde Ali Mantar adlı şahsın cansız bedeni denize girdiği yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Dörtyol ilçe sahili Öğme iş mevkiinde kıyıda dalgalar arasında bulundu.

Bulunduğu yerden alınan Mantar'ın cesedi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.