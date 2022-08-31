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Son dakika haber | Hastane önüne bıçaklanmış halde bırakılan genç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Hastane önüne bıçaklanmış halde bırakılan genç hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Ankara'da sabaha karşı acil servis önüne bıçaklanmış halde bırakılan 24 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

Ankara'da sabaha karşı acil servis önüne bıçaklanmış halde bırakılan 24 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre 24 yaşındaki Hüseyin Çevik, akşam saatlerinde yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından evinden ayrıldı. Kendisinden bir süre haber alınamayan Çevik, sabaha karşı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış bir halde Sincan'daki Devlet Hastanesi'nin Acil polikliniğinin önüne bırakıldı. Ağır yaralı Çevik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Çevik'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip memleketi Beypazarı'nda toprağa verilecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hüseyin Çevik Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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