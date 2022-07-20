İki aşiret arasındaki arazi kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 4 ölü - Haberler

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İki aşiret arasındaki arazi kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hakkari'de Pinyanişi ve Ertuşi aşiretleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu.

20 Temmuz 2022 günü sabah saatlerinde Hakkari merkez Bağışlı köyü Sarıtaş Bilgili Yaylasında Hakkari Pinyanişi aşiretine bağlı Yıldız ailesi ile Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Ertuşi aşiretine bağlı Mancu aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile silahlı kavga çıktı.

EKİPLER GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Kavgada Mancu ailesinden Mehmet, Hüseyin, Mustafa ve Cangir Mancu isimli şahıslar hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

İşte olay sonrası bölgeden gelen ilk kareler;

İki aile arasında çıkan arazi kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 4 ölü

İki aile arasında çıkan arazi kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 4 ölü

İki aile arasında çıkan arazi kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 4 ölü

İki aile arasında çıkan arazi kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı / Sayim Harmancı - 3. Sayfa

Hakkari 3. Sayfa Güncel Haberler

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