İki aşiret arasındaki arazi kavgasında ortalık kan gölüne döndü: 4 ölü Hakkari'de Pinyanişi ve Ertuşi aşiretleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu. 20 Temmuz 2022 günü sabah saatlerinde Hakkari merkez Bağışlı köyü Sarıtaş Bilgili Yaylasında Hakkari Pinyanişi aşiretine bağlı Yıldız ailesi ile Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Ertuşi aşiretine bağlı Mancu aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile silahlı kavga çıktı. EKİPLER GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI Kavgada Mancu ailesinden Mehmet, Hüseyin, Mustafa ve Cangir Mancu isimli şahıslar hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. İşte olay sonrası bölgeden gelen ilk kareler; İhlas Haber Ajansı / Sayim Harmancı - 3. Sayfa Hakkari 3. Sayfa Güncel Haberler

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