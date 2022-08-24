Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu haberleri... Gercüş'te hafif ticari araç refüje çarptı: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu haber: Gercüş'te hafif ticari araç refüje çarptı: 5 yaralı Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Gercüş'te hafif ticari araç refüje çarptı: 5 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Olay çevre yolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre 21 NC 834 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek çevre yolunda bulunan refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan henüz ismi öğrenilemeyen sürücü ile birlikte N.A., S.A., S.A., M.A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aynı aileden yaralanan 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner - 3. Sayfa

Tragger Batman Gercüş Fiat 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title