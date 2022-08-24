Kastamonu haberleri... Gercüş'te hafif ticari araç refüje çarptı: 5 yaralı

Gercüş'te hafif ticari araç refüje çarptı: 5 yaralı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Olay çevre yolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre 21 NC 834 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek çevre yolunda bulunan refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan henüz ismi öğrenilemeyen sürücü ile birlikte N.A., S.A., S.A., M.A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aynı aileden yaralanan 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.