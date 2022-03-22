Son dakika haber! Eşi tarafından öldürülen hemşire memleketine uğurlandı

HATAY (İHA) - Kilis'te hastane önünde eşi tarafından silahla vurulan hayatını kaybeden hemşire Fatma Solak, düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'ın Hassa ilçesine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.S., annesinin tedavisi için görev yaptığı hastaneye giden hemşire eşi Fatma Solak, hastane önünde kurşun yağdırması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Fatma Solak'ın Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesinde yapılan otopsi sonrası Kilis Devlet Hastanesi bahçesinde bir tören düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Devlet Hastanesi başhekimi Uzman Doktor Fazıl Arısoy, Fatma Solak'ın 6 yıldır Kilis'te görev yaptığını ifade ederek, "Görev yaptığı zaman içerisinde dürüstlüğü güler yüzlü merhametiyle hatırlayacağımız bir arkadaşımızdır. Bu sabah saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hastane hekimlerinin çü çabalarına rağmen kurtarılamayarak aramızdan ayrılmıştır. Rabbim sevdiklerine sabırlar ihsan eylesin, biz kendisinden razıydık, rabbimde razı olsun, mekanı cennet olsun, tüm sağlık çalışanlarının başı sağ olsun" dedi. Fatma Solak'ın yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Çok sayıda hastane çalışanı da göz yaşlarını tutamadıkları gözlendi.

Fatma Solak, düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'ın Hassa ilçesine gönderildi. - KİLİS