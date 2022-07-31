Son dakika haber: Eroinle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı Son dakika haber... Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde durdurulan bir araçta 17.73 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde durdurulan bir araçta 17.73 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Evciler ilçesi Gökçek köyü girişinde denetim yapan Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 17.73 gram eroin ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan M.Ç, Y.Ç, F.Ç ve K.Y., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Hisarcık Evciler 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber: Eroinle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.