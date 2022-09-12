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En mutlu günlerinde kaza yaptılar

3. Sayfa Haberleri

En mutlu günlerinde kaza yaptılar

Kocaeli'de kına gecesi için fotoğraf çekimine giden çift, gelin arabasıyla kazaya karıştı.

Kocaeli'de kına gecesi için fotoğraf çekimine giden çift, gelin arabasıyla kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmadı.

Kocaeli'nin Dilovası'nda ilçesinde yaşayan Yağmur Yerlikaya ve Veysel Kesik, en mutlu günlerinde kazaya karıştı. Kına gecesi için hazırlıklarını yapan ve fotoğraf çekimine süsledikleri otomobilleriyle giden çift, başka bir otomobile çarparak kaza yaptı.

En mutlu günlerinde neye uğradıklarını şaşıran çift, şans eseri yaralanmadı.

(Emrah Dursun - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dilovası Kocaeli 3. Sayfa Güncel Haberler

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