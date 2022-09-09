Son dakika haber | Dolmuşun altında kalan 90 yaşındaki adam hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta dolmuşun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Zonguldak'ta dolmuşun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Karaelmas dolmuş durağı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Metin K. idaresindeki 67 M 009 plakalı dolmuş, aracın önünde duran Mehmet Baş'a (90) çarptı. Kazada yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Savcının incelemesinin ardından Mehmet Baş'ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Metin K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mehmet Baş Zonguldak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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