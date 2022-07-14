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Son dakika haber: Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Tokat'ın Niksar ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza; Niksar Organize sanayi kavşağında meydana geldi. Eyüp Özçelik (27) idaresindeki 52 LP 043 plakalı Opel marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Niksar Tokat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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