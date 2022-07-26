Son dakika haber! 'Demir Yumruk' operasyonunda kayyım atanan şirketlerin mal varlığı üzerindeki tedbir kaldırıldı Son dakika gündem haberi... Savcılığın talebi üzerine "Demir Yumruk" soruşturmasında kayyım atanan 39 şirketin mal varlığı üzerindeki tedbir kararı kaldırıldı. Savcılığın talebi üzerine "Demir Yumruk" soruşturmasında kayyım atanan 39 şirketin mal varlığı üzerindeki tedbir kararı kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine 'Demir Yumruk' soruşturmasında kayyım atanan 39 şirketin mal varlığı üzerinde bulunan tedbir kararı kaldırıldı. Söz konusu şirketlerdeki işçilerin maaşı ödenmesi ile faturaların oluşturulmasında zorluk yaşanması sebebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Sulh Ceza Hakimliğinden mal varlıklarının üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti. Bu talep sonrası, mal varlıklarının üzerinde bulunan tedbirler kaldırılarak şirketler kayyumlara devredildi. (Ahmet Furkan Gülap/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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