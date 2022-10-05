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Son dakika haber | ÇGC heyeti, TBMM dönüşü kaza yaptı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | ÇGC heyeti, TBMM dönüşü kaza yaptı

Son dakika 3. sayfa haberi: TBMM'de bir dizi ziyaret yapmak üzere Ankara'ya giden Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) heyeti kaza geçirdi.

TBMM'de bir dizi ziyaret yapmak üzere Ankara'ya giden Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) heyeti kaza geçirdi. Heyet, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Çeşitli illerden gelen yerel gazete sahipleri ile buluşan ÇGC Adana heyeti, TBMM'de siyasi parti temsilcileri ile görüşerek talepleriyle ilgili destek istedi. Ziyaretlerin ardından akşam saatlerinde Ankara'dan ayrılan Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, ÇGC Başkan Yardımcısı ve Çukurova Press Gazetesi sahibi Abdullah Engin Kanber ile İlkhaber Gazetesi yöneticilerinden Veysel Arslan'ın içinde bulunduğu 34 EDY 278 plakalı otomobil Ankara'dan 147 km ilerde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapıp 5 takla attı. Otomobildekiler, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çukurova Ankara Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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