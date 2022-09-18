Son dakika haber | Ceviz ağacından düşen adam hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde, ceviz hasadı için çıktığı ağaçtan düşen talihsiz adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Tire ilçesine bağlı Eğridere köyünde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde köy içindeki bir bahçeye ceviz çırpmaya giden Mustafa Çoban (41) ağaçtan düştü. Olay esnasında yalnız olduğu öğrenilen Çoban'ı, akşam saatlerinde kardeşi Hilmi Çoban yerde yatar vaziyette buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde tahlisiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR