Çanakkale 3. sayfa haberleri... Çanakkale'de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gelen Çanakkale haberine göre - Çanakkale'de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile karşı şeritten gelen kamyonet çarpıştı. - Çanakkale'de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı ÇANAKKALE - Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile karşı şeritten gelen kamyonet çarpıştı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Çanakkale'de Ezine-Bayramiç karayolunda saat 07.50 sıralarında meydana geldi. 17 TN 128 plakalı otomobil sürücüsü Fırat Kunduz (25), karşı şeritten gelen Süleyman Özdemir yönetimindeki 34 YH 1119 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araç sürücüleri ve kamyonette yolcu olarak bulunan Kemal Taşar yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ezine Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erol Güngördü Çanakkale Ezine 3. Sayfa Haberler

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