Son dakika haberleri... Motosikletin kaza anı kameralarda
- Güncelleme:
Son dakika haberi: Motosikletin kaza anı kameralardaBURSA Bursa'da motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kaza yaptı.
Motosikletin kaza anı kameralarda
BURSA Bursa'da motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kaza anı ise trafikteki başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Hafif yaralanan sürücünün yardımına çevredekiler koşarken motosikleti de yol ortasından kaldırdılar. Daha sonra sürücü tekrar motosikletine binerek devam etti.
Kaza anı ise trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.
İhlas Haber Ajansı / Ömer Demir - 3. Sayfa