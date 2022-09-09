Son dakika haberi: Bursa'da 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavga kamerada 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: Bursa'da 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavga kameradaBURSA Bursa'da gençler arasında 'kız' meselesi yüzünden çıkan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Bursa'da 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavga kamerada BURSA Bursa'da gençler arasında 'kız' meselesi yüzünden çıkan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında 'kız' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine girdi. Gençler birbirlerine acımasızca vururken çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kavga eden gençler polisin geldiğini görünce bölgeden hızlıca uzaklaştı. Acımasızca birbirlerine vuran gençlerin o anları orada bulunan başka bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur Bursa kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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