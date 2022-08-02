Son dakika haber: Bursa'da genç kızların kavgası kamerada Son dakika haberi... Bursa'da genç kızların kavgası kameraya yansıdı. Bursa'da genç kızların kavgası kameraya yansıdı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Minareli Çavuş Mahallesi pazar alanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, iki kız grubu arasında çıkan tartışmada genç kızlar saç saça birbirine girdi. Birbirlerine hakaret ederek yerde sürükleyen kızları yoldan geçen bir otomobil sürücüsü ayırdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, polis ekipleri kimliklerini belirlediği kızları arama çalışması başlattı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber: Bursa'da genç kızların kavgası kamerada - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.