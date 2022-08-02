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Son dakika haber: Bursa'da genç kızların kavgası kamerada

Son dakika haber: Bursa'da genç kızların kavgası kamerada

Son dakika haberi... Bursa'da genç kızların kavgası kameraya yansıdı.

 - Güncelleme:

Bursa'da genç kızların kavgası kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Minareli Çavuş Mahallesi pazar alanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, iki kız grubu arasında çıkan tartışmada genç kızlar saç saça birbirine girdi. Birbirlerine hakaret ederek yerde sürükleyen kızları yoldan geçen bir otomobil sürücüsü ayırdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, polis ekipleri kimliklerini belirlediği kızları arama çalışması başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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