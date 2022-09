Son dakika haber! Bursa'da 14 yaşındaki motosiklet sürücüsünün ölümü kameraya böyle yansıdı

Bursa'da 16 yaşındaki ehliyetsiz otomobil sürücüsü, yolda giderken önüne çıkan motosiklete çarptı. 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü fırlayarak boynunu kaldırıma vurdu. Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü ailesiyle birlikte karakola giderek teslim olurken, yaralanan genç hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobilde yan koltukta oturan gencin ise kaza sırasında video çekimi yaptığı ve kazayı saniye saniye görüntülediği ortaya çıktı.

Kaza, Çarşamba gecesi merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Demirtaş yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyeti olmayan ve otomobilin direksiyonuna geçen 16 yaşındaki Ö.P. kullandığı otomobil Eski Gemlik Yolu Yasemin Şehir yakınlarında Mustafa Said Polat'ın kullandığı 16 KES 30 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü 14 yaşındaki Mustafa Said Polat fırlayarak yere düştü. Kaldırımın kenarına boynuna çarpan ve çok kan kaybeden yaralı genç. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki gece hastanede tedavi altında tutulan genç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü 16 yaşındaki Ö.P. ise durumu ailesine anlattıktan sonra ailesiyle birlikte Demirtaş Polis Karakoluna giderek teslim oldu.

Osmangazi SÖS Büro Amirliği Çocuk Büro tarafından ifadesi alınan ve işlemleri tamamlanan Ö.P. daha sonra adliyeye sevk edildi. Ö.P sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza sonrası hayatını kaybeden Polat ise Panayır'da kılınan cenaze namazının ardından Panayır Mezarlığı'na defnedildi.

Diğer yandan otomobilde Ö.P.'nin yanında oturan arkadaşının kaza sırasında cep telefonu kamerasıyla görüntü çektiği ve kazayı an be an görüntülediği ortaya çıktı. - BURSA