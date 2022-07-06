Son dakika haber... Balıkesir'de gençlerin kız arkadaş tartışması ölümle bitti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Balıkesir'de gençlerin kız arkadaş tartışması ölümle bitti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Balıkesir'de gençlerin kız arkadaş tartışması ölümle bitti

Son dakika haberi... Balıkesir'in Edremit ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, aralarında kız arkadaş yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen 3 genç, Sarıkız Mahallesi meydanında karşılaşarak tartışmaya başladı. Gençlerin tartışması bir anda büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada şüpheli A.K. (18), bıçakla Alim İçen'i (23) 3 kez karnından yaraladı. Yapılan ihbarlar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ambulansı ile Edremit'te özel hastaneye kaldırılan İçen, hemen ameliyata alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaralı genç kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheliler, A.K. ve Ö.F.S. (20) polis tarafından kısa sürede yakalandı.

İçen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Katil zanlısı A.K.'nin 11 suçtan, Ö.F.S.'nin ise 8 ayrı suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title