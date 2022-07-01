Bakırköy'de polis ekiplerinden sıkı denetim Bakırköy'de polis ekiplerinden sıkı denetim Bakırköy'de polis ekipleri ilçe genelinde asayiş uygulaması düzenledi. Bakırköy'de polis ekiplerinden sıkı denetim İSTANBUL - Bakırköy'de polis ekipleri ilçe genelinde asayiş uygulaması düzenledi. Sabah saatlerinde metruk binalarda başlayan denetim akşam saatlerinde Bakırköy Sahili'nde son buldu. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği tarafından ilçe genelinde bulunan metruk binalar, park ve bahçeler ile sahil hattında geniş çaplı asayiş uygulaması düzenlendi. Uygulama kapsamında ekiplerin şüpheli gördüğü kişilere GBT (Genel Bilgi Taraması) yapıldı. Uygulamaya motosikletli yunus polisleri, gece bekçileri ve resmi ekipler katıldı. Sabah saatlerinde metruk binalar da başlayan uygulamaya akşam saatlerinde Bakırköy Sahili'nde son buldu. İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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