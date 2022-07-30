Son dakika haber! Bahçede çıkan yangında inek telef oldu Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesecik köyünde bahçede çıkan yangında bir inek telef oldu. Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesecik köyünde bahçede çıkan yangında bir inek telef oldu. Olay, Besni'ye bağlı Kesecik köyünde meydana geldi. Arif Erdem'e ait bahçede saman balyalarında yangın çıktı. Yangını gören köy sakinleri durumu Besni Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ahıra sıçrayan yangında inek yanarak yaralandı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yanan inek veteriner hekimin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman Kesecik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber! Bahçede çıkan yangında inek telef oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.