Demir yüklü kamyon İETT otobüsünü biçti: 5 yaralı Arnavutköy'de yanlış yükleme yapılan demir direklerle ilerleyen kamyon durağa yanaşan İETT otobüsünü biçti. Feci kazada otobüsün sol tarafı büyük hasar görürken 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Bugün saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Sincanlar Otobüs durağı önünde İETT otobüsü durağa yanaştığı sırada yanından yanlış yükleme yapıldığı öne sürülen kamyon hızla geçti. DEMİR DİREK OTOBÜSE GİRDİ Bu sırada kasadan dışarı uzanan demir direk otobüsün sol tarafına takıldı. Kamyon otobüsün içine girerek sol tarafını biçerek ilerlerdi. 5 YARALI VAR Feci kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa İETT 3. Sayfa Güncel Haberler

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