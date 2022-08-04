Cemevi saldırganının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: Kimseden talimat almadım

30 Temmuz'da Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne ve Mamak ilçesinde Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'nlere saldırı gerçekleşmişti.

ÜÇ SALDIRININ FAİLİ AYNI KİŞİ ÇIKTI

Konuyla ilgili çalışma yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü, "Her üç olayı da A.O.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ise üç ayrı cemevine yapılan saldırıya ilişkin, "Şüpheli şahısla irtibatlı oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir'de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir- Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır." açıklamasını yaptı.

"UYUŞTURUCU KULLANIRDIM, KİMSEDEN TALİMAT ALMADIM"

Öte yandan cemevlerine saldıran Ahmet Ozan K.'nın, sevk edildiği adliyede verdiği ifade ortaya çıktı. Ahmet Ozan K. ifadesinde, esrar kullandığını bu yüzden de çevresinin kendisine paranoyaksın dediğini belirterek "Ben Eskişehir'e ailemden uzaklaşmak için geldim. Yaşadığım olaylarda onların etkisi olduğunu düşünüyorum. Benim her dediğime 'sen uyduruyorsun, paranoyaksın' şeklinde cevap veriyorlardı. Ben 2 ay öncesine kadar esrar maddesi kullanırdım. Artık kullanmıyorum. Yaşadığım olaylarda ölümden döndüğüm için son kez bir şey yapmak istedim. Kimseden talimat almadım.

"TEK BAŞIMA YAPTIM"

Tek başıma yaptım. Eylemi yapacağımı Baver'e söyledim. O da bana 'yine paranoyaksın sen' dedi. Çağdaşla konuşmuyordum. Sadece Baver 'Çağdaş'ı ara o da gelebilir' dedi. Ben de 'sen ara' dedim. Baver bana Çağdaş'ın 30'unda geleceğini söyledi. Takdir mahkemenindir" ifadelerini kullandı.