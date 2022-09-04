Son dakika haber | Almanya'da küçük uçak düştü: 2 ölü 3. Sayfa Haberleri Bir son dakika haberine göre Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Duisburg kentinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Duisburg kentinde küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yer alan Duisburg kentindeki FlicFlac adlı sirkin otoparkına küçük uçak düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Düşen uçağın alev almasının ardından otoparkta bulunan en az 10 araçta hasar meydana gelirken, kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kaza sırasında sirkte gösteri olduğu ve insanların kaza mahalline gitmesini engellemek amacıyla gösterinin iptal edilmediği belirtildi. Uçağın A59 otoyolu yakınına düşmesi sonrası otoyol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, yangının söndürülmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. - DUİSBURG Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ren Vestfalya Duisburg Almanya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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