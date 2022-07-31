Alkollü sürücü 3 milyon TL'lik aracıyla direğe çarptı: 1 yaralı - Haberler

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Alkollü sürücü 3 milyon TL'lik aracıyla direğe çarptı: 1 yaralı

Alkollü sürücü 3 milyon TL'lik aracıyla direğe çarptı: 1 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücü 3 milyon TL değerindeki otomobiliyle iş yerinin direğine çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

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Alkollü sürücü 3 milyon TL'lik aracıyla direğe çarptı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücü 3 milyon TL değerindeki otomobiliyle iş yerinin direğine çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Erkan G. yönetimindeki PL 743 EG Mısır plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki kaldırım üzerinden geçerek işyerinin direğine çarparak durabildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan arkadaşı Orhan T. yaralandı. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen lüks araç çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken, trafik ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü Erkan G.'nin 425 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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