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Son dakika haber! Ağrı'da 17 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Ağrı'da 17 yaşındaki bir genç ölü olarak bulundu

Son dakika haberlerine göre Ağrı'da madde bağımlısı olduğu düşünülen 17 yaşındaki bir genç, metruk bir binada ölü olarak bulundu.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Ağrı'da madde bağımlısı olduğu düşünülen 17 yaşındaki bir genç, metruk bir binada ölü olarak bulundu.

Ağrı Fırat Mahallesi'nde bulunan Vali Kutlu Aktaş Sanayi sitesinde iş yerini açan esnaf, işyerlerinin karşısındaki metruk bir binada bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını görünce 112 acil çağrı merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve acil sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ağrı Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Daha sonra yapılan çalışmalar neticesinde cesedin madde bağımlısı olduğu düşünülen 17 yaşındaki Ömer Faruk Yıldırım'a ait olduğu öğrenilirken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kutlu Aktaş, Fırat, Ağrı, 112, 3. Sayfa, Haberler

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