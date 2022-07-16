Son dakika haber | Adıyaman'da araç uçurumdan yuvarlandı: 2'si çocuk 6 yaralı - Haberler

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Son dakika haber | Adıyaman'da araç uçurumdan yuvarlandı: 2'si çocuk 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Adıyaman'da araç uçurumdan yuvarlandı: 2'si çocuk 6 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçurumdan takla atarak metrelerce ileride durabildi.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç uçurumdan takla atarak metrelerce ileride durabildi. Araçtaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman merkez Yaylakonak yolu üzerindeki Çat Deresi mevkiinde meydana geldi. Selçuk T. yönetimindeki 33 ADU 599 plakalı Hyundai marka SUV model araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Takla atan araç metrelerce ileride durabildi. Hurdaya dönen araçta bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ulaşan acil sağlık ekipleri dağlık arazideki araca ulaşarak yaralıları vatandaşların yardımıyla güçlükle ambulansa taşıdı. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada sürücü, Mehmet, Elanur, Gülüzar T., çocuklar Zeliha ve Dila B. yaralandı. Sürücünün sağlık durumunun ciddi olduğu diğer yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yaylakonak Adıyaman Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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