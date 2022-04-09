Son dakika haber: Adana'da askeri araç kaza yaptı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre - Adana'da askeri araç kaza yaptı: 5 yaralı Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobil çarpıştı.
- Adana'da askeri araç kaza yaptı: 5 yaralı
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Adana-Kozan D-815 karayolu Kozan girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 JAA 081 plakalı jandarma devriye aracıyla 01 JB 505 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu jandarma aracı devrilirken otomobil ise refüje çıktı.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Bölgedekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.