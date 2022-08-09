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Son dakika haber: 3 ayda 15 kişi boğulunca polis kanaldan çocukları toplayıp havuza götürdü

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Son dakika 3. sayfa haberi: 3 ayda 15 kişi boğulunca polis kanaldan çocukları toplayıp havuza götürdü Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle son 3 ayda sulama kanalına giren 15 kişinin boğulması nedeniyle polis çocukları kanallardan toplayıp havuza götürdü Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle son 3 ayda sulama kanalına giren...

3 ayda 15 kişi boğulunca polis kanaldan çocukları toplayıp havuza götürdü

Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle son 3 ayda sulama kanalına giren 15 kişinin boğulması nedeniyle polis çocukları kanallardan toplayıp havuza götürdü

ADANA - Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle son 3 ayda sulama kanalına giren 15 kişinin boğulması nedeniyle polis çocukları kanallardan toplayıp havuza götürdü.

Adana'da hava sıcaklığının nemle birlikte artması üzerine çocuk ve gençler, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen serinlemek için sulama kanalına girmeye başladı. Bu nedenle son 3 ayda 15 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi'nde bulunan sulama kanalında gençlerin yüzdüğünü haber alan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Sulama kanalına gelen polis, çocukları sudan çıkardı. Polis, sulama kanalına girmeyecekleri sözünü aldığı çocukları, ekip araçlarına bindirerek yakındaki havuza götürdü. Havuza girerek serinleyen çocuklar ise polis ekiplerine teşekkür etti.

Havuza götürülen çocuklar, "Sulama kanalında yüzüyorduk. Polis ağabeylerimiz bizi uyardı, havuza getirdi. Herkesi bekleriz. Kimse kanalda yüzmesin, herkes havuza gelsin" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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