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9 yaşındaki çocuk, tüfekle oynadığı sırada 8 yaşındaki kuzenini başından vurarak ölümüne neden oldu

Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki bir çocuk, oynadığı ruhsatsız av tüfeğinin ateş alması sonucu, 8 yaşındaki kuzenini başından vurarak ölümüne neden oldu.

Elbistan ilçesine bağlı Akören Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda 9 yaşındaki B.E., evde bulunan ruhsatsız av tüfeği ile oyun oynadığı sırada silah ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar ise 8 yaşındaki kuzeni A.K'nın başına isabet etti.

VURULAN ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçük Alaattin'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - 3. Sayfa

Elbistan Akören 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

KARAYEL:

sorun yok! istenmese 8 yasindaki bir cocuga silah verilmez. Silahi ortada birakan düsünsün.

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