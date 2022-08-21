Son dakika haber | 4 tarihi evin hasar gördüğü Kemaliye'de çıkan yangına müdahale sürüyor

Bir son dakika haberine göre Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan tarihi ahşap bir evde çıkan 4 eve sıçradı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan tarihi ahşap bir evde çıkan 4 eve sıçradı. Büyüyen yangını söndürmek itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre Kemaliye Yeni Mahalle'de bulunan tarihi bir konakta elektrik aksamından kaynaklı bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi etkisi altına aldı. Daha sonra çevresinde bulunan evlere sıçrayan yangında tarihi nitelikte ki 4 ev kullanılamaz hale geldi. Yangından bir kişi etkilenerek tedavi altına alındı. Bölgeye Erzincan, Kemaliye, İliç ile Malatya'nın Arapgir ilçesinden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının daha fazla büyümemesi için itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "112'ye gelen yangın ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, OGM ve sağlık ekiplerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Yangından etkilenen bir vatandaşımız tedavi altına alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." İfadelerine yer verdi. - ERZİNCAN