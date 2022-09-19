Korkunç olay! 4 ay önce evlendiği eşini öldüren koca, yakalanacağını anlayınca kafasına sıktı

Kırşehir'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti. Saldırgan eş polis tarafından yakalanmak üzereyken aynı silahla kendini de öldürürken çiftin 4 ay önce evlendiği ortaya çıktı.

Kırşehir'de M.T. (30) boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice T.'nin (20) evine gitti. İddiaya göre, M.T. barışma talebini reddeden eşi Hatice.T.'yi yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek öldürdü.

SALDIRGAN KOCA DA HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından kaçan M.T. ise Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde polis tarafından sıkıştırılınca paniğe kapılarak eşini öldürdüğü silahla kendini başından vurdu. Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan M.T. de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Hayatını kaybeden Hatice T., yapılan otopsinin ardından Çiçekdağı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu; "20 yaşındaki bir gencimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hatice'nin bundan yaklaşık 4 ay önce düğünü olmuştu, annesi ile beraber kalıyordu, babasını kaybedeli 1 yıl olmuştu. Bu olayın yaşanması bizi üzdü. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi. Öte yandan eşini öldürdükten sonra intihar eden M.T.'nin ise Yozgat'ta defnedileceği öğrenildi.