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Son dakika haber... 39 yaşındaki kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu

Son dakika haber... 39 yaşındaki kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu

Son dakika gelişmesine göre Malatya'da başından silahla vurulmuş halde yaralı olarak bulunan 39 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da başından silahla vurulmuş halde yaralı olarak bulunan 39 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaşam mücadelesi veren kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi Höyükoku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sürgü Barajı kenarında yerde hareketsiz şekilde yatan kadını gören çevredekiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yerde yatan şahsın 39 yaşındaki S.E. olduğunu ve başında silahla vurulduğunu belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.E., kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğanşehir Jandarma Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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