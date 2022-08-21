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Son dakika haber! 10 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti

Son dakika haber! 10 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Hüyük ilçesinde, evde av tüfeğiyle fotoğraf çektirmek isteyen kuzenlerden 10 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, evde av tüfeğiyle fotoğraf çektirmek isteyen kuzenlerden 10 yaşındaki çocuk tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Hüyük'ün Başlamış Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 14 yaşındaki B.S. ile kuzeni olan 10 yaşındaki Muammer Doğan, evde duvarda asılı vaziyette bulunan dedelerine ait av tüfeğiyle fotoğraf çektirmek istedi. Bu esnada av tüfeğinin ateş alması sonucu kasık bölümünden ağır yaralanan ve Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muammer Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından karakola götürülen 14 yaşındaki B.S. çıkarıldığı Beyşehir Adliyesi'nde savcılıkça yaşı küçük olduğu için serbest bırakılarak ailesine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muammer Doğan Hüyük Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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