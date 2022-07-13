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Gece yarısı arkadaş ziyaretine çıkan motosikletli gencin kahreden ölümü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gece yarısı arkadaş ziyaretine çıkan motosikletli gencin kahreden ölümü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde orta refüje çarparak takla atan 19 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti.

Gece yarısı arkadaş ziyaretine çıkan motosikletli gencin kahreden ölümü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde orta refüje çarparak takla atan 19 yaşındaki motosikletli genç hayatını kaybetti.

Edinilen bileğiyle göre kaza, gece saat 03.15 sıralarında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşını ziyaret için Süleymanpaşa ilçesinden yola çıkan Rıdvan Dur idaresindeki 59 AAJ 254 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çorlu ilçe girişinde orta refüje çarparak takla attı.

Kaza sonrası ağır yaralanan motosikletli genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

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