GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te kimyasal madde yangını paniği

3 saat boyunca sönmeyen yangın caddeyi trafiğe kapattırdı

Su ile sönmeyen kimyasal maddeyi kum dökerek söndürdüler

GAZİANTEP - Gaziantep'te çöp konteynırına bırakılan ve su ile temas halinde tutuşabilen kimyasal madde yağmurun yağmasıyla yanmaya başladı. Alüminyum Fosfit olduğu tespit edilen maddeyi söndürmek için 3 saat uğraşan itfaiye ekipleri, su ile sönmeyen maddenin üzerine 3 kamyon mucur döktü.

Yangın, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'ndeki Zafer Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde sanayi atıklarının atıldığı çöp konteynırına bırakılan kimyasal madde akşam saatlerinde yağan yağmurun ardından alev aldı. Konteynıra yayılan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekibi sevk edildi. Konteynırdaki yangına ilk olarak su ile müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin daha da büyüdüğünü ve patlamaların yaşandığını gözlemledi. İtfaiye ekipleri kimyasal maddenin su ile temas ettiği halde yanan Alüminyum Fosfit olduğunu belirlerken polis ise yangının çevreye zehirli gaz yaymasından dolayı çevreyi güvenlik çemberine aldı.

3 saat boyunca sönmedi, cadde trafiğe kapatıldı

Yangını söndürmek için yaklaşık 3 saat uğraşan itfaiye ekipleri, konteynırdaki yangının üzerine 3 kamyon mucur döktürdü. Yangın mucurun dökülmesinin ardından kontrol altına alınırken konteynırın bulunduğu cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Caddede güvenlik önlemi alan polis ile itfaiye ekiplerinin bekleyişi sürüyor.