Konya'da çıkan yangının öncesi ortaya çıktı! Kundakçının rahatlığı pes dedirtti - Haberler

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Konya'da çıkan yangının öncesi ortaya çıktı! Kundakçının rahatlığı pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da geçtiğimiz gün kozmetik ürünleri üretilen bir fabrikada çıkan yangın ve patlamanın kundaklama sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. Bir kişinin yangın çıkarması ve patlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın, 29 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi 4. Organize Sanayi Bölgesi 416. Sokakta bulunan kozmetik ürünleri fabrikasında çıktı. Yangın sırasında patlama da meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlama sonucu fabrikadan bazı parçaların yan fabrikanın bahçesine düştüğü görüldü.

Fabrikadaki kundaklama ve patlama anı kamerada

KUNDAKLAMA VE PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yangın sonrası iş yerinde ve çevresinde inceleme yapan polis ve itfaiye ekipleri güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, kafasında kask ile bir kişinin tellerden atlayarak fabrikaya geldiği ve içeride alkol tankının bulunduğu bölgeye yanıcı madde dökerek ateşe verip kaçtığı görülüyor. Kamera görüntülerinde yangın devam ederken, fabrikada patlama meydana geliyor ve etraf savaş alanına dönüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Patlama, Yangın, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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