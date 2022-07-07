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Son Dakika | Evin mutfağında çıkan yangın panikletti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Evin mutfağında çıkan yangın panikletti

Son dakika haber... Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın panik oluşturdu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın panik oluşturdu.

Olay, Güzelhisar Mahallesi 37 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfaktan alevlerin yükseldiğini fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evin mutfağında maddi hasar meydana gelirken, ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güzelhisar Efeler Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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