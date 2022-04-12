Afgan uyruklu iki genç, tartıştıkları ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye bıraktı! Anbean kamerada
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Esenler'de Afgan uyruklu iki genç, trafik kazasında yaralandığını söyleyerek ev arkadaşlarını hastanenin acil servisine bırakıp kaçtı. Yapılan müdahalede şahsın dövüldüğü ve bıçaklandığı ortaya çıktı. Yaralı şahıs hastanede hayatını kaybederken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Afgan gençlerin yaralı arkadaşlarını hastaneye bırakıp kaçtığı anlar ise kameraya yansıdı.
Esenler'de Afgan uyruklu İnayet A., 7 Nisan'da ağır yaralı olarak taksiyle bir hastanenin acil servisine getirildi. İnayet A'yı hastaneye getiren şüpheliler, trafik kazasında yaralandığını söyledi. Şüpheliler daha sonra hastaneden ayrıldı.
KAZA GEÇİRDİĞİNİ SÖYLEDİLER BIÇAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Hastanede yapılan müdahalede İnayet A.'nın dövüldüğü ve bıçaklandığı belirlendi. İnayet A. hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Emniyeti Cinayet Büro Amirliği'nin soruşturmasında İnayet A.'nın hastaneye bırakan şüpheliler güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.
ŞÜPHELİLER AFGAN ÇIKTI
Şüphelilerin İnayet A.'nın ev arkadaşları Afgan uyruklu Varıs A.(18) ile Mahmut A.(18) olduğu belirlendi. Polis iki şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgularında cinayeti itiraf eden şüpheliler, hurdacılık yaparak geçindiklerini, olay günü aralarında tartışma çıktığını ve İnayet A.'nın yaralandığını, korktukları için hastaneye bırakarak kaçtıklarını anlattılar. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.