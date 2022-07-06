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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan görevine başladı

AA - 3. Sayfa
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan görevine başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2022 yılı Adli Yargı Kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ali Yeldan'ın görevine başladığı bildirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2022 yılı Adli Yargı Kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ali Yeldan'ın görevine başladığı bildirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Başsavcı Yeldan'ın, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Murat İrcal'dan törenle görevi devraldığı belirtildi.

Açıklamada, aynı kararname ile Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Arif Hamdi Sazak'ın ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan Osman Soydal'dan görevi devraldığı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, tören sonrası Murat İrcal ve Osman Soydal'ın, Eskişehir Adliyesi önünden hakim, cumhuriyet savcıları ile adliye personeli tarafından uğurlandığı ifade edildi.

AA / Emrah Yaşar - 3. Sayfa

Ali Yeldan Cumhuriyet Başsavcı Yargı 3. Sayfa Güncel Haberler

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